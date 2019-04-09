Samsung убила популярную серию бюджетников Galaxy J

Ещё в прошлом году в сети появлялись слухи о том, что Samsung может полностью отказаться от бюджетных смартфонов серии Galaxy J. Теперь этому появилось вполне официальное подтверждение.

Компания опубликовала на своём официальном канале YouTube рекламный ролик, рассказывающий, что серия Galaxy J теперь становится серией Galaxy A. Проще говоря, все недорогие смартфоны теперь будут выпускаться в рамках новой серии Galaxy A.

Samsung отмечает увеличенный объём памяти и ёмкости аккумулятора, улучшенные камеры и дисплеи Super AMOLED, а также встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Корейский производитель подчёркивает, что расширенная функциональность и возможности смартфонов Galaxy A достигаются без повышения цены. В отличие от не слишком конкурентоспособных Galaxy J, новые Galaxy A вполне могут соперничать с китайцами по соотношению цена-характеристики.