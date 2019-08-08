Samsung удалила рекламу с насмешками над Apple из-за аналогичного дефекта в Galaxy Note 10

Так, в 2017 году компания выпустила рекламный ролик, в котором шутливо показывала недостатки всех iPhone на фоне линейки Galaxy Note. В числе прочих изъянов, присутствующих в смартфонах от Apple, корейский гигант изобразил и отсутствие 3,5 мм аудиоджека. Сейчас же, когда компания сама избавилась от него, Samsung решила удалить провокационную рекламу со своего официального YouTube-канала. На данный момент копии ролика сохранились на локальных каналах компании, но ,вероятнее всего, это ненадолго.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 10 был представлен вчера вечером. В смартфоне компания впервые отказалась от аудиоразъема, который Apple перестала использовать в своих устройствах еще в 2016 году.