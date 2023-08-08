Samsung удалила сообщение о OneUI 6 на базе Android 14 сразу же после анонса обновления

Samsung удалила сообщение о OneUI 6 на базе Android 14 сразу же после анонса обновленияПроизошло что-то очень странное
В мире технологий иногда происходят неожиданные ситуации. Так, Samsung недавно анонсировала OneUI 6 на базе Android 14. Однако вскоре после этого анонса сообщение было удалено с официальных ресурсов компании.
Столь неожиданный шаг вызвал массу спекуляций и догадок среди пользователей и экспертов отрасли. Ведь OneUI — это ключевой элемент экосистемы Samsung, и многие ждали обновления с нетерпением.
Основываясь на информации из источника, новый интерфейс обещал множество улучшений, оптимизаций и новых функций для устройств корейской компании.
Пока что неясно, почему Samsung решила удалить анонс. Возможно, компания решила внести последние изменения или исправить ошибки перед официальным релизом.
Также может быть, что анонс был сделан преждевременно и компания ещё не готова представить обновление широкой публике.