Samsung удалит распиаренную функцию Dex for Windows в обновлении One UI 7

Опубликовано 02 декабря 2024, 07:581 мин.
Samsung удалит распиаренную функцию Dex for Windows в обновлении One UI 7Но все не так печально, как могло показаться
В обновлении One UI 7 компания Samsung планирует удалить функцию DeX for Windows, которая позволяет пользователям дублировать экран мобильного устройства на ПК с Windows и быстро передавать файлы между устройствами.
Вместо этого Samsung предлагает использовать встроенную в Windows 11 функцию Link to Windows, обеспечивающую аналогичный функционал.
Ранее DeX for Windows предоставлял интерфейс, схожий с ПК, поддерживая устройства ввода, такие как клавиатура и мышь.
Однако с появлением Link to Windows необходимость в отдельном приложении DeX for Windows отпала. Пользователи, привыкшие к DeX, могут перейти на нативный инструмент Microsoft, чтобы продолжить пользоваться возможностями интеграции мобильных устройств с ПК.
По мнению ряда экспертов, данный шаг Samsung — это попытка продемонстрировать стремление компании оптимизировать свои сервисы, используя встроенные возможности операционных систем.