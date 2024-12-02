Samsung удалит распиаренную функцию Dex for Windows в обновлении One UI 7

Вместо этого Samsung предлагает использовать встроенную в Windows 11 функцию Link to Windows, обеспечивающую аналогичный функционал.

Ранее DeX for Windows предоставлял интерфейс, схожий с ПК, поддерживая устройства ввода, такие как клавиатура и мышь.

Однако с появлением Link to Windows необходимость в отдельном приложении DeX for Windows отпала. Пользователи, привыкшие к DeX, могут перейти на нативный инструмент Microsoft, чтобы продолжить пользоваться возможностями интеграции мобильных устройств с ПК.

По мнению ряда экспертов, данный шаг Samsung — это попытка продемонстрировать стремление компании оптимизировать свои сервисы, используя встроенные возможности операционных систем.