Samsung ухудшил качество дисплея и ёмкость аккумулятора в своём популярнейшем смартфоне

Новый смартфон построен на чипе MediaTek Helio G80, имеет 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью слота microSD. Устройство получит квадратный модуль основной камеры с четырьмя датчиками 48 и 8, 2 и 2 Мп, а фронтальная будет 13 Мп.

Дисплей, который получит М22, - Infinity-V с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, Super AMOLED диагональю 6,5’’ и разрешением 1600 x 720. Частота обновления составит 90 Гц. Ёмкость аккумулятора, предусмотренного в устройстве, – 5000 мАч.

И здесь в глаза бросаются более низкие характеристики дисплея и аккумулятора новинки по сравнению с М21. Так, у М21 разрешение дисплея 2340x1080 пикселей и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. У М22, как ни странно, – 1600x720 пикселей и 5000 мАч соответственно. Основные камеры у обоих гаджетов 48-мегапиксельные, правда, у нового – частота дисплея 90 Гц, но это только повышает плавность прокрутки, а чёткость экрана от этого будет ниже.

Стоит отметить и цены на гаджеты с учётом вышеуказанных характеристик дисплея и аккумулятора. Цена на предыдущую модель – 17500 рублей, тогда как за новую попросят 240 евро, или 20700 рублей.