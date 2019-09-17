Samsung ухудшила экран в "улучшенной" версии Galaxy A20

Да, пока что Galaxy A20s официально не анонсировали, но его уже успели показать на неизвестном мероприятии в Малайзии. Что важно, на официальном малазийском сайте Samsung смартфон все еще не появился. Но уже известно, что “улучшенная” версия A20 получит IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Напомним, что предыдущая версия смартфона была оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма. Зачем компания решила ухудшить одну из важнейших характеристик своего бюджетного устройства — неизвестно. Возможно, во время официальной презентации корейский гигант поделится с нами своими мотивами.