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Samsung ухудшила экран в "улучшенной" версии Galaxy A20

Ждем полноценной презентации, чтобы узнать причину такого решения
По последним данным, Samsung Galaxy A20 стал одним из самых популярных смартфонов на территории Европы — во втором квартале 2019 года он оказался в числе лидеров по количеству проданных экземпляров. Потому что очень странным выглядит решение компании по “улучшению” продолжения нашумевшего смартфона.

Да, пока что Galaxy A20s официально не анонсировали, но его уже успели показать на неизвестном мероприятии в Малайзии. Что важно, на официальном малазийском сайте Samsung смартфон все еще не появился. Но уже известно, что “улучшенная” версия A20 получит IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. Напомним, что предыдущая версия смартфона была оснащена AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма. Зачем компания решила ухудшить одну из важнейших характеристик своего бюджетного устройства — неизвестно. Возможно, во время официальной презентации корейский гигант поделится с нами своими мотивами.

Также на малазийском мероприятии стало известно, что в качестве процессора в смартфоне будет использоваться Snapdragon 450, объем оперативной памяти составит 3 ГБ, а внутренней — 32 ГБ. Основная камера теперь в устройстве тройная. Что интересно, уже сейчас известна цена новинки — в Малайзии Galaxy A20s будет стоить 165 долларов.

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