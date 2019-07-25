Samsung улучшил свой самый дешёвый смартфон 2019 модельного года

О характеристиках смартфона известно мало, так что пока его сложно сравнить с предшественником, Galaxy A10. Единственное, что более-менее достоверно известно, так это то, что устройство получит увеличенный до 4 000 мАч аккумулятор, а также сканер отпечатка пальцев. Да, у прошлой модели, если чо, его не было. Помимо этого смартфон вероятнее всего обзаведется двойным модулем камеры, вместо одинарного, что позволит устройству делать более-менее сносные портретные снимки. Вряд ли вторым объективом выступит широкоугольник. Еще из интересного можно отметить, что устройство имеет 6,2-дюймовый экран, работает на базе процессора MediaTek Helio P22 и из коробки идет с Android 9 Pie на борту. Цена смартфона составит 130 долларов, что в рублях равняется примерно 8 200 рублей.