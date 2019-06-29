Samsung улучшила камеру в Galaxy A50 спустя несколько месяцев после выхода

Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для смартфона Galaxy A50. Оно вышло в Индии одновременно с июньским обновлением безопасности Android.

Прошивка под номером A505FDDU2ASF2 принесла также несколько функциональных улучшений, которые заметят пользователи. Речь идёт о специальном ночном режиме для фотосъёмки, а также Super Slow-mo для видеозаписи. Кроме того, приложение камеры смартфона теперь может напрямую сканировать QR-коды без запуска Bixby Vision или сторонних приложений.

Смартфон Samsung Galaxy A50 относится к продвинутому среднему уровню. Корейский производитель представил её с другими представителями серии Galaxy A в марте 2019 года. В России смартфон предлагается по цене от 19 990 рублей.