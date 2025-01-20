Samsung улучшит батарею и скорость зарядки в флагманских Galaxy S26

Компания планирует использовать аккумуляторы с анодом из силикона и углерода, которые обеспечивают большую емкость при сохранении компактного дизайна. Это увеличит время автономной работы смартфонов.

Инсайдер @kro_roe сообщил, что Galaxy S26 поддержит 65-ваттную быструю зарядку, что станет шагом вперед по сравнению с текущими 45 Вт у Galaxy S25.

Несмотря на это, скорость зарядки Samsung все еще уступает флагманам от Xiaomi и Oppo с их 100 Вт.

Сегодня модели Samsung базового уровня сохраняют зарядку на 25 Вт, но старшие версии уже получили 45 Вт — случилось это одновременно с выходом Galaxy S22+.