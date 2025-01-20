Samsung улучшит батарею и скорость зарядки в флагманских Galaxy S26

Опубликовано 20 января 2025, 13:001 мин.
Samsung улучшит батарею и скорость зарядки в флагманских Galaxy S26Жаль, что в этом году чуда не случится
Samsung готовится представить серию Galaxy S25 уже 22 января, но основные улучшения в батареях и зарядке, по сообщениям, стоит ждать лишь в Galaxy S26.
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Компания планирует использовать аккумуляторы с анодом из силикона и углерода, которые обеспечивают большую емкость при сохранении компактного дизайна. Это увеличит время автономной работы смартфонов.
Инсайдер @kro_roe сообщил, что Galaxy S26 поддержит 65-ваттную быструю зарядку, что станет шагом вперед по сравнению с текущими 45 Вт у Galaxy S25.
Несмотря на это, скорость зарядки Samsung все еще уступает флагманам от Xiaomi и Oppo с их 100 Вт.
Сегодня модели Samsung базового уровня сохраняют зарядку на 25 Вт, но старшие версии уже получили 45 Вт — случилось это одновременно с выходом Galaxy S22+.