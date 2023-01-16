Samsung уменьшит складки на своём гибком флагмане Galaxy Z Fold 5

Та конструкция, которую использует компания во всех нынешних складных смартфонах, помещает дисплей и его ультратонкое стекло в плотный изгиб. Это приводит к глубокой складке на внутреннем дисплее и небольшому углу в корпусе телефона в закрытом состоянии.

Новый же дизайн, называемый шарниром типа «капля», похож на дизайн, используемый другими брендами, такими как Oppo и Motorola. Его использование позволит сделать изгиб и складку дисплея грядущего Galaxy Z Fold 5 меньше.

Ожидается, что устройство анонсируют в августе 2023 года, в рамках Galaxy Unpacked. Вместе с ним нас так же может ждать и новенький Galaxy Z Flip 5.