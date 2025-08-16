Samsung уменьшит выступ камеры в смартфонах внедрением металлизированных линз

Совместная статья инженеров Samsung и специалистов POSTECH опубликована в научном журнале Nature Communications. Согласно информации портала GizmoChina, эти линзы сделаны из металла и состоят из очень маленьких наноструктур, которые тоньше человеческого волоса. Они помогают свету проходить через линзу, улучшая её работу. Исследователи создали способ, позволяющий линзам работать лучше и быть прочнее. Это позволило сделать линзы тоньше и легче в производстве.

Благодаря этому камеры стали примерно на 20% тоньше — с 2 мм до 1,6 мм.

Также команда показала, как технология работает в очках виртуальной реальности. Специалисты использовали инфракрасную камеру, которая может точно отслеживать движения глаз и распознавать радужную оболочку глаза. Изображение стало более чётким, что улучшило качество работы очков.

Samsung намерена использовать эту технологию и для камер в обычных смартфонах. Это поможет уменьшить размер камер и убрать их выступы на корпусе телефонов.