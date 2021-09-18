Samsung урежет ёмкость аккумулятора в следующих флагманских смартфонах

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Samsung урежет ёмкость аккумулятора в следующих флагманских смартфонахРади компактности
Как стало известно, Samsung планирует урезать размер, а с ним и ёмкость аккумулятора будущего флагмана Galaxy S22. Это будет сделано ради компактности.
Как сообщает источник со ссылкой на инсайдерскую информацию, известно, что будущие Galaxy S22 получат дисплей 6,06 дюймов, батарею всего на 3700 мАч и зарядку на 25 Вт. В Сети оказались характеристики этой и старшей модели – Galaxy S22+. Предположительно, они будут иметь основную камеру 50 Мп ISOCELL GN5, 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и 12 Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Зарядка у S22 будет, как отмечалось выше, 25 Вт, а S22+ получит устройство на 45 Вт. Также Galaxy S22+ получит аккумулятор на 4500 мАч.
Все эти новшества, возможно, будут реализованы для того, чтобы сделать гаджеты следующей линейки Samsung как можно более компактными.