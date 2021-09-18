Samsung урежет ёмкость аккумулятора в следующих флагманских смартфонах

Как сообщает источник со ссылкой на инсайдерскую информацию, известно, что будущие Galaxy S22 получат дисплей 6,06 дюймов, батарею всего на 3700 мАч и зарядку на 25 Вт. В Сети оказались характеристики этой и старшей модели – Galaxy S22+. Предположительно, они будут иметь основную камеру 50 Мп ISOCELL GN5, 12-мегапиксельную широкоугольную камеру и 12 Мп телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом. Зарядка у S22 будет, как отмечалось выше, 25 Вт, а S22+ получит устройство на 45 Вт. Также Galaxy S22+ получит аккумулятор на 4500 мАч.

Все эти новшества, возможно, будут реализованы для того, чтобы сделать гаджеты следующей линейки Samsung как можно более компактными.