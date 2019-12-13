Samsung установила новый рекорд продаж

Так, исходя из того, что стоимость Galaxy Fold составляет порядка 2000 долларов, можно заявить, что доход от продаж одного млн телефонов достиг отметки в два млрд долларов. Ранее отмечалось, что в текущем году южнокорейский гигант выпустит от от 500 тыс до 1 млн Samsung Galaxy Fold.

По словам представителей Samsung, компания уже в 2020 году планирует продать примерно шесть млн складных смартфонов.