Samsung установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов

То есть если в 2011 году южнокорейская компания достигла планки в 300 млн отгруженных смартфонов в год, то каждый год последующий производитель пытался даже если не увеличить показатели, то оставить их хотя бы на прежнем уровне. И до последнего ему это удавалось. Но в 2020 году всё пошло под откос.

На конец третьего квартала Samsung сумела отгрузить лишь 189 млн смартфонов. И по самым оптимистичным подсчётам аналитиков, лучшее, на что может рассчитывать компания за весь 2020-й — показатель в 270 млн отгруженных девайсов. Как именно данное событие скажется на стоимости акций компании и стратегии создания будущих устройств — покажет лишь время.