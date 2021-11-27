Samsung установит четыре тыльные камеры в новый бюджетный смартфон

Конкретные характеристики не сообщаются, приводится лишь описание будущего устройства по изображениям. Согласно источнику, Galaxy A13 4G получит глянцевую заднюю панель, выполненную из пластика, внизу будет находиться разъём для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. На правой грани смартфона будут расположены физические кнопки регулировки громкости и питания.

Но интересно то, что бюджетный смартфон получит модуль из 4 тыльных камер, которые будут вертикально ориентированы.