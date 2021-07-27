Samsung устранил свыше 60 лазеек для хакеров после обновления прошивки смартфонов Galaxy

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Сегодня в 01:18
Samsung устранил свыше 60 лазеек для хакеров после обновления прошивки смартфонов GalaxyПо словам производителя, обновятся даже прошлогодние смартфоны среднего класса
Samsung объявил о выпуске патчей, призванных исправить уязвимости в процессорах Exynos и Exynos 980. В архитектуре этих процессоров были найдены более 60 уязвимостей, которые производитель поспешил исправить. На протяжении нескольких следующих дней обновление распространится на все страны присутствия Samsung.
Также Samsung обновит ПО одного из самых популярных смартфонов компании, Galaxy A, который давно не получал масштабных исправлений в прошивке.
Отмечается, что сейчас Samsung разрабатывает патчи для улучшения безопасности в первую очередь прошлогодних моделей среднего класса.