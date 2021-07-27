Samsung устранил свыше 60 лазеек для хакеров после обновления прошивки смартфонов Galaxy

Также Samsung обновит ПО одного из самых популярных смартфонов компании, Galaxy A, который давно не получал масштабных исправлений в прошивке.

Отмечается, что сейчас Samsung разрабатывает патчи для улучшения безопасности в первую очередь прошлогодних моделей среднего класса.