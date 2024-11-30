Samsung утончит корпус Galaxy Z Fold 6, но оставит поддержку стилуса S Pen

В настоящее время корпус Galaxy Z Fold 6 толще, чем у ведущих конкурентов и других «раскладушек» Samsung, поэтому покупателям устройств бренда приходится выбирать между более тонким корпусом без поддержки стилуса или с поддержкой S Pen, но утолщённым. И теперь Samsung стремится изменить ситуацию.

Инсайдеры уточняют, что Galaxy Z Fold 6 — «относительно толстый складной телефон по сравнению с конкурирующими устройствами, но он всё равно выделяется благодаря поддержке S Pen». В то же время Galaxy Z Fold Special Edition значительно тоньше, но полностью лишён поддержки стилуса.

Утончить складной телефон невозможно без отказа от поддержки стилуса, однако, если убрать из конструкции дигитайзер, тогда такая технология будет реализована.

Как сообщается, решение о сроках массового производства ещё не принято. И пока не стоит ждать, что эта технология появится в Galaxy Z Fold 7 или Galaxy Z Fold 7 SE. «Но это означает, что потребителям не придётся выбирать между тонким складным Galaxy и устройством с поддержкой стилуса», — отмечают инсайдеры.