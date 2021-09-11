Samsung увеличила оперативную память в Galaxy A52s через обновление прошивки

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Samsung увеличила оперативную память в Galaxy A52s через обновление прошивкиДополнительные 4 ГБ RAM на дороге не валяются
В последние месяцы производители смартфонов всё чаще стали прибегать к увеличению оперативной памяти программными методами. И если ранее в этом больше всего отличились китайцы, то сейчас стало известно, что Samsung также начнёт заниматься подобным.
Так, компания уже выпустила свежее обновление для Galaxy A52s, которое приносит на смартфон функцию «RAM Plus». С её помощью владельцы аппарат могут получить 4 ГБ дополнительной оперативной памяти, используя для этого внутренний накопитель, сообщает GSMArena.
Что интересно, на компьютерах подобная система используется достаточно давно. Те же Linux-пользователи и владельцы Mac не понаслышке знают о swap-памяти.
Тем удивительнее, что до, казалось бы, самой прогрессивной сферы — мобильной — технология добралась лишь в 2021 году.