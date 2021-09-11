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Samsung увеличила оперативную память в Galaxy A52s через обновление прошивки

Дополнительные 4 ГБ RAM на дороге не валяются
В последние месяцы производители смартфонов всё чаще стали прибегать к увеличению оперативной памяти программными методами. И если ранее в этом больше всего отличились китайцы, то сейчас стало известно, что Samsung также начнёт заниматься подобным.
Samsung увеличила оперативную память в Galaxy A52s через обновление прошивки

Так, компания уже выпустила свежее обновление для Galaxy A52s, которое приносит на смартфон функцию «RAM Plus». С её помощью владельцы аппарат могут получить 4 ГБ дополнительной оперативной памяти, используя для этого внутренний накопитель, сообщает GSMArena.

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Что интересно, на компьютерах подобная система используется достаточно давно. Те же Linux-пользователи и владельцы Mac не понаслышке знают о swap-памяти.

Тем удивительнее, что до, казалось бы, самой прогрессивной сферы — мобильной — технология добралась лишь в 2021 году.