Samsung увеличила оперативную память в Galaxy A52s через обновление прошивки

Что интересно, на компьютерах подобная система используется достаточно давно. Те же Linux-пользователи и владельцы Mac не понаслышке знают о swap-памяти.

Тем удивительнее, что до, казалось бы, самой прогрессивной сферы — мобильной — технология добралась лишь в 2021 году.