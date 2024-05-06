Samsung увеличит автономность Galaxy S25 при помощи ИИ

Несмотря на то, что батарея новинки останется такой же, как у предыдущих моделей (5000 мАч), новая функция обещает увеличить время работы устройства до 10%.

По данным источников, включенных в платформу Galaxy AI, Battery AI будет интеллектуально управлять задачами в фоновом режиме, которые обычно расходуют значительные системные ресурсы, тем самым продлевая время работы устройства.

В отличие от других программ, которые ограничивают производительность путем понижения частоты процессора и графического адаптера, Battery AI стремится оптимизировать энергопотребление без снижения производительности.

Эта функция будет особенно актуальна для новейших процессоров Snapdragon 8 Gen 4 или Exynos 2500, интеграция с которыми может максимально увеличить эффективность работы батареи.

Подробности о работе Battery AI пока не раскрыты полностью, однако ожидается, что Samsung предоставит больше информации в ближайшем будущем.