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Samsung увеличит длину дисплея в Galaxy S11

Соотношение сторон теперь составляет 20:9
Зарубежный портал Galaxyclub наткнулся на результаты тестирования неанонсированного смартфона Samsung в бенчмарке HTML5Test. Устройство появилось на сайте под номером SM-G416U и судя по всему, на сайт зашли с долгожданного Galaxy S11. По результатам тестирования было выяснено, что новый флагман корейского гиганта получит непривычное для серии соотношение сторон.

На HTML5Test смартфон засветился с разрешением экрана в 384х854 пикселей, что явно вызывает вопросы у большинства читателей — откуда такое маленькое разрешение, учитывая, что все современные смартфоны оснащаются как минимум FullHD-дисплеями? Все дело в том, что популярный онлайн-бенчмарк проверяет производительность смартфона в браузере. Но так как движки браузеров обрабатывают веб-страницы не в максимально доступном смартфону разрешении, а заметно ниже, то и в результатах теста получилось значение 384×854 пикселя.

Но эта информация куда интереснее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Так, благодаря данному тестированию становится ясно, что грядущий Galaxy S11 будет более вытянутым, чем предшественники — соотношение сторон в новинке будет составлять 20:9, как в недавних Galaxy A70 и A80.

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