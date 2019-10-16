Samsung увеличит длину дисплея в Galaxy S11

На HTML5Test смартфон засветился с разрешением экрана в 384х854 пикселей, что явно вызывает вопросы у большинства читателей — откуда такое маленькое разрешение, учитывая, что все современные смартфоны оснащаются как минимум FullHD-дисплеями? Все дело в том, что популярный онлайн-бенчмарк проверяет производительность смартфона в браузере. Но так как движки браузеров обрабатывают веб-страницы не в максимально доступном смартфону разрешении, а заметно ниже, то и в результатах теста получилось значение 384×854 пикселя.