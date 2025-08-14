Samsung увеличит долю своей LPDDR5X-памяти в Galaxy S25 до 60%

Трудности были связаны с 10-нм пятым поколением (1b) техпроцесса, на котором выпускается LPDDR5X-память. Из-за низкой производительности производства и перегрева Samsung не смогла вовремя выполнить требования своего мобильного подразделения. Теперь, по данным отраслевых источников, компания улучшила ситуацию и способна обеспечивать 60% нужд для Galaxy S25 самостоятельно.

Оценки показывают, что 22,2 млн устройств Galaxy S25 получат память, произведённую Samsung, а 14,8 млн — чипы Micron. Несмотря на сокращение объёмов, Micron по-прежнему остаётся ключевым партнёром и займёт значительную долю в поставках.