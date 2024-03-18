Samsung увеличит использование собственных чипов в смартфонах Galaxy

Этот шаг поможет снизить затраты Samsung на приобретение мобильных чипов, особенно в свете предполагаемого повышения цен на разработки Qualcomm. При этом стоит относиться к этой инсайдерской информации со скепсисом, потому что недавние данные показывают снижение использования Exynos в устройствах Galaxy, что связано с предпочтением к чипам Qualcomm.

Но если, несмотря на увеличение затрат Samsung на мобильные чипы в 2023 году, компания планирует изменить эту тенденцию, увеличивая долю Exynos в своих устройствах, то может привести к переходу Galaxy S25 на Exynos в большем объеме, а также замене процессоров MediaTek в некоторых недорогих моделях.