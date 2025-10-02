Samsung вернет Galaxy S26+ после провала модели Edge

Как сообщает издание The Elec, компания возобновила разработку устройства под кодовым именем M Plus. Изначально в линейке Galaxy S26 планировались три модели: базовая (M1), Edge (M2) и Ultra (M3).

Edge задумывалась как замена версии Plus, чтобы сохранить интерес к «среднему» флагману. Однако стратегия провалилась: Galaxy S25 Edge за четыре месяца разошелся тиражом всего 300 000 штук, тогда как Galaxy S25+ годом ранее продали около 500 000.

Слабые продажи Edge вынудили Samsung вернуться к проверенной формуле. При этом пока неясно, сохранит ли компания Edge параллельно с Plus или полностью откажется от новой линейки.

Возвращение Galaxy S26+ демонстрирует осторожность Samsung: любое неверное решение в сегменте флагманов быстро отражается на продажах и прибыли.