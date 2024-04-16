Samsung вернула себе титул «главного поставщика смартфонов» в мире, отняв его у Apple

Южнокорейский гигант отгрузил 60.1 млн устройств, что на 9.6% больше, чем у Apple, которая заняла второе место с 50.1 млн смартфонов.

Снижение поставок Apple, скорее всего, связано с сезонностью и тем, что флагманский iPhone 15 вышел в конце 2023 года. Samsung же, напротив, представила в I квартале 2024 года несколько новых моделей, что, вероятно, и привело к росту продаж.

Стоит отметить, что в 2023 году Apple впервые в истории заняла первое место по поставкам смартфонов. Однако, год только начался, и Apple еще может наверстать упущенное в следующих кварталах, особенно если iPhone 16 окажется успешным.

Тем не менее, возвращение Samsung на вершину рынка показывает, что конкуренция в сегменте смартфонов остается очень сильной.