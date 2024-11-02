Samsung вернёт собственные чипы Exynos в свои флагманские модели

В Android Authority отметили, что Samsung планирует оснащать свои флагманские модели чипами собственного производства — Exynos. В компании возобновили активную работу над этим проектом после долгого выбора платформ для премиальных моделей серии Galaxy S25.

Отмечается, что процесс разработки активен, и внутренний поставщик работает в интересах этого «крупного клиента», отсюда возникает вопрос касательно будущей «начинки» S25 — это всё же Snapdragon 8 Elite или Exynos, либо обоими SoC в зависимости от версии смартфона.

«Будет ли серия Galaxy S25 от Samsung оснащаться как Snapdragon 8 Elite, так и собственными чипами Exynos 2500, или это будет только Snapdragon? В 2024 году мы видели множество противоречивых слухов, но, похоже, сам производитель Galaxy потенциально намекнул на ответ», — отметили авторы публикации.