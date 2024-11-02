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Опубликовано 02 ноября 2024, 22:30
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Samsung вернёт собственные чипы Exynos в свои флагманские модели

Над этим вендор активно работает
В последних интервью и на конференциях по поводу квартальной отчётности представители Samsung Electronics сообщили, что подразделение вендора по производству чипов сосредоточено на поставках флагманских SoC «крупному клиенту», которым, как предполагается, является мобильное подразделение Samsung.
Samsung вернёт собственные чипы Exynos в свои флагманские модели

© Samsung / Android Headlines

В Android Authority отметили, что Samsung планирует оснащать свои флагманские модели чипами собственного производства — Exynos. В компании возобновили активную работу над этим проектом после долгого выбора платформ для премиальных моделей серии Galaxy S25.

Отмечается, что процесс разработки активен, и внутренний поставщик работает в интересах этого «крупного клиента», отсюда возникает вопрос касательно будущей «начинки» S25 — это всё же Snapdragon 8 Elite или Exynos, либо обоими SoC в зависимости от версии смартфона.

«Будет ли серия Galaxy S25 от Samsung оснащаться как Snapdragon 8 Elite, так и собственными чипами Exynos 2500, или это будет только Snapdragon? В 2024 году мы видели множество противоречивых слухов, но, похоже, сам производитель Galaxy потенциально намекнул на ответ», — отметили авторы публикации.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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