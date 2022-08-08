Samsung, Vivo, Xiaomi: какие складные смартфоны стоит ждать в августе

Во-первых, уже завтра, 10 августа, Samsung проведёт очередную презентацию Galaxy Unpacked. На ней нас ждёт демонстрация как минимум двух свежих смартфонов бренда с гибким дисплеем — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

Буквально на следующей день после этого, 11 августа, своё мероприятие организует Xiaomi. На нём китайский бренд покажет второе поколение Xiaomi Mix Fold. Устройствую приписывают флагманскую начинку и, что более интересно, камеру, разработанную совместно с компанией Leica.

Помимо этого, в течение августа свою презентацию должна провести и Vivo. Якобы, на ней будет анонсирован новый складывающийся телефон бренда. В его основу ляжет Snapdragon 8+ Gen 1. Никаких иных подробностей о «железе» аппарата пока что нет.