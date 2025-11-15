Samsung включила Galaxy A56 в семилетнюю программу обновлений

На своём официальном сайте компания перечисляет 4 модели, на которые распространяется расширенная поддержка, для которых изначально было доступно 6 основных обновлений Android. В перечень теперь входит и Galaxy A56.

Пользователи этих устройств теперь могут ожидать обновления до 2032 года. Они также получат все обновления для системы безопасности и новые функции прошивки One UI. Эта политика, вероятно, будет распространена на будущие устройства, такие как Galaxy A37 и Galaxy A57.

По информации отраслевого портала SammyGuru, это решение Samsung — ответ Xiaomi, которая недавно объявила о продлении поддержки до 4-5 лет. К тому же Xiaomi — бренд, растущий очень быстро, и, по мнению инсайдеров, вскоре эта компания может сравняться по уровню с Samsung, чего Южная Корея не хочет признавать. Однако это может произойти в ближайшем будущем, когда телефоны Xiaomi и Redmi наберут ещё большую популярность.