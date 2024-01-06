Samsung вместе с серией Galaxy S24 может представить и новые зарядки 45 и 50 Вт

На сегодняшний день стандартам зарядок Samsung является 45 Вт. Инсайдер предполагает, что будут представлены новый проводной адаптер 45 Вт EP-T4511, обновление существующей модели EP-T4510, и двойное зарядное устройство 50 Вт, тоже проводное, Charger Duo (номер модели EP-T5020), которое позволит заряжать сразу два смартфона.

Как принято, устройства получат стандарт USB-C, но не являются комплектными, поэтому не будут поставляться вместе со смартфонами «из коробки». Приобрести их можно будет отдельно, вместе с флагманами во время презентации.