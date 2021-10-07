Samsung внедрила в свой флагманский смартфон «чёрный ящик» для отказа в гарантийном ремонте

Оказалось, что в новый складной флагман бренда был вшит своеобразный «чёрный ящик». С его помощью Samsung может отслеживать, падал ли смартфон пользователя с высоты более одного метра, пишет интернет-пользователь Tron в своём Twitter-аккаунте.

И с одной стороны, это может показаться просто ещё одной интересной фишкой. Но, как выяснили энтузиасты, иногда из-за записей этого «чёрного ящика» компания может отказать пользователям в гарантийном ремонте. При этом совсем не обязательно наличие каких-либо внешних следов на устройстве.

В связи с этим инсайдеры предупреждают, что Galaxy Z Flip 3 не стоит бросать даже на кровать — для внутренних сенсоров телефона этот полёт равносилен выпадению девайса из кармана на пол.