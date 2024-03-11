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Телефоны
Опубликовано 11 марта 2024, 19:30
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Samsung внедрит сенсоры от Sony в камеры своих смартфонов

Согласно слухам
Samsung может изменить стратегию в отношении поставки камер для своих смартфонов, предпочтя сенсоры Sony собственным разработкам. Sony Semiconductor Solutions, изготовитель камерных сенсоров Sony, планирует перенести часть производства сенсоров из Японии в Корею с целью расширить поставки для Samsung.

По слухам, Sony уже провела переговоры с корейскими партнерами по сборке и тестированию, такими как LB Semicon, NGion, ALT и ASE Korea, касательно упаковки и тестирования процесса производства сенсоров. Такое сотрудничество позволит сенсорам из Японии проходить финальные этапы производства в Корее.

Инсайдер, знакомый с ситуацией, рассказал, что отдел мобильных устройств Samsung поощряет внутреннюю конкуренцию, планируя использовать сенсоры, произведенные подразделением System LSI, наряду с продукцией Sony.

Таким образом, Samsung, внедряя конкуренцию, собирается смешивать продукцию собственных сенсоров и сенсоров Sony в своих смартфонах. Однако пока не ясно, какие доли будут занимать каждый из производителей в поставках, но данное сотрудничество может способствовать более быстрому внедрению новых технологий и снижению затрат на производство.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#SONY
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#Samsung
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#технологии
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#разработка
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#камера