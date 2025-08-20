Samsung внедрит в экран Galaxy S26 Ultra технологию регулировки углов обзора

Обозреватели Android Authority со ссылкой на корейское отраслевое издание Dealsite сообщают, что в Galaxy S26 Ultra будет использоваться технология Flex Magic Pixel. Компания Samsung Display уже давно работает над этой технологией, которая использует ИИ для «корректировки» пикселей экрана в зависимости от угла обзора.

Flex Magic Pixel — технология, регулирующая угол обзора на экране таким образом, чтобы экран не был виден человеку, который находится рядом. При этом речь идёт не о физических характеристиках экрана, а о цифровых. Flex Magic Pixel может синхронизироваться с ИИ для регулирования уровня безопасности в зависимости от используемого приложения, тем самым повышая удобство и безопасность для пользователей.

Согласно инсайдам от источников в Samsung, при использовании этой технологии экран может динамически переключаться на более узкий угол обзора, когда на нём отображается конфиденциальное приложение. Кроме того, теоретически может учитываться местоположение пользователя.