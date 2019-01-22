Samsung внедрит в новые смартфоны технологию ускорения игр

Компания Samsung зарегистрировала в Европе торговую марку для технологии под названием Neuro Game Booster. Как ожидается, это будет конкурент технологии графического ускорения GPU Turbo от компании Huawei.

Технология Samsung позволит проводить с помощью системы искусственного интеллекта оптимизацию игр на смартфонах. Она может найти своё применение уже в Galaxy S10, чей анонс ожидается 20 февраля 2019 года, а также других флагманах компании.