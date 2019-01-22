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Сегодня 16:09

Samsung внедрит в новые смартфоны технологию ускорения игр

Она найдёт применение уже в Galaxy S10

Компания Samsung зарегистрировала в Европе торговую марку для технологии под названием Neuro Game Booster. Как ожидается, это будет конкурент технологии графического ускорения GPU Turbo от компании Huawei.

Технология Samsung позволит проводить с помощью системы искусственного интеллекта оптимизацию игр на смартфонах. Она может найти своё применение уже в Galaxy S10, чей анонс ожидается 20 февраля 2019 года, а также других флагманах компании.

В фирменном процессоре Exynos 9820, который ляжет в основу Galaxy S10, используется продвинутый модуль нейронных вычислений NPU (Neural Processing Unit). На этот модуль и рассчитана технология Neuro Game Booster.

Отметим, что Samsung традиционно выпускает свои смартфоны в двух версиях — американской на базе Snapdragon и для всего остального мира на базе фирменных чипов Exynos. При этом процессоры Exynos всегда уступали по производительности флагманским чипам Snapdragon. Технологии вроде Neuro Game Booster призваны сгладить эти различия.

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