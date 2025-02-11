Samsung внезапно опередил Xiaomi по продажам смартфонов в России

Продажи новых смартфонов на Авито выросли на 29% по сравнению с 2023 годом. Пользователи все чаще выбирают новые гаджеты, увеличив их долю в общей структуре продаж с 19% до 24%.

Наибольший рост зафиксирован у китайских брендов. Лидером оказался Infinix, чьи продажи увеличились более чем в 2,5 раза. TECNO занял второе место с ростом более чем в два раза, а на третьем месте оказался Google с приростом 25%. Apple и realme также продемонстрировали рост — на 8% и 3% соответственно.