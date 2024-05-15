Samsung внезапно отказалась от выпуска бюджетного складного смартфона Z Fold6 FE

Опубликовано 15 мая 2024, 15:00
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Samsung внезапно отказалась от выпуска бюджетного складного смартфона Z Fold6 FEИз-за отсутствия значимых характеристик
Издание The Elec рассказало о том, что Samsung не выпустит третью модель среди складных смартфонов под названием Galaxy Z Fold6 FE.
По словам инсайдеров, это флагманская, но бюджетная модель начального уровня, скорее всего, так и останется на бумаге, а свет увидят только Galaxy Z Flip6 и Z Fold6.
Причина этого решения в том, что выпуск Z Fold6 FE вряд ли имеет смысл: у модели нет никаких принципиально отличных характеристик. Единственное, чем мог бы отличаться этот смартфон, — более тонкий корпус по сравнению с ведущей моделью.