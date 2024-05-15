Samsung внезапно отказалась от выпуска бюджетного складного смартфона Z Fold6 FE

По словам инсайдеров, это флагманская, но бюджетная модель начального уровня, скорее всего, так и останется на бумаге, а свет увидят только Galaxy Z Flip6 и Z Fold6.

Причина этого решения в том, что выпуск Z Fold6 FE вряд ли имеет смысл: у модели нет никаких принципиально отличных характеристик. Единственное, чем мог бы отличаться этот смартфон, — более тонкий корпус по сравнению с ведущей моделью.