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Опубликовано 15 мая 2024, 15:00
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Samsung внезапно отказалась от выпуска бюджетного складного смартфона Z Fold6 FE

Из-за отсутствия значимых характеристик
Издание The Elec рассказало о том, что Samsung не выпустит третью модель среди складных смартфонов под названием Galaxy Z Fold6 FE.
Samsung внезапно отказалась от выпуска бюджетного складного смартфона Z Fold6 FE
© Gizchina.com

По словам инсайдеров, это флагманская, но бюджетная модель начального уровня, скорее всего, так и останется на бумаге, а свет увидят только Galaxy Z Flip6 и Z Fold6.

Причина этого решения в том, что выпуск Z Fold6 FE вряд ли имеет смысл: у модели нет никаких принципиально отличных характеристик. Единственное, чем мог бы отличаться этот смартфон, — более тонкий корпус по сравнению с ведущей моделью.

Источник:The Elec
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Складной смартфон
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#Samsung Galaxy Fold
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#Модель
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#Samsung