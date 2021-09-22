Samsung возродит линейку Galaxy Note в виде складных смартфонов

Но свежий инсайд показывает, что Galaxy Note может переродиться в виде ещё одного складного смартфона Samsung. По крайней мере, именно это следует из свежего патента компании, опубликованного LetsGoDigital.

Судя по нему, новое устройство будет называться Samsung Galaxy Flex Note. Его отличительной особенностью станет отсутствие внешнего дисплея — вместо него будет использоваться внутренний, сгибающийся особенным образом.