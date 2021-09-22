Samsung возродит линейку Galaxy Note в виде складных смартфонов

Samsung возродит линейку Galaxy Note в виде складных смартфоновВидимо, рано или поздно все телефоны компании станут складными
Но свежий инсайд показывает, что Galaxy Note может переродиться в виде ещё одного складного смартфона Samsung. По крайней мере, именно это следует из свежего патента компании, опубликованного LetsGoDigital.
Судя по нему, новое устройство будет называться Samsung Galaxy Flex Note. Его отличительной особенностью станет отсутствие внешнего дисплея — вместо него будет использоваться внутренний, сгибающийся особенным образом.
Также можно отметить, что корейский IT-гигант придумал интересный метод крепления стилуса к смартфону. Для этого будет использоваться специальная выемка в корпусе устройства.
Не совсем ясно, как скоро стоит ожидать анонса Galaxy Flex Note. Возможно, случится это уже в следующем году, в рамках традиционного августовского Galaxy Unpacked.