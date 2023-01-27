Samsung возродит линейку камерафонов Galaxy K. Первое устройство уже в шаге от анонса

Samsung возродит линейку камерафонов Galaxy K. Первое устройство уже в шаге от анонсаПодобные эксперименты не могут не радовать
На сегодняшний день у Samsung есть четыре основные линейки смартфонов: Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A и Galaxy M. Но совсем скоро компания возродит и пятую — Galaxy K.
Фото: CNET
По данным инсайдеров, устройство будет называться Samsung Galaxy K748. Именно оно недавно прошло сертификацию Bluetooth SIG, подтвердив поддержку Bluetooth 5.3. А это, в свою очередь, означает, что анонс новинки не за горами.
Отметим, что последний девайс в серии был выпущен в уже далёком 2014 году. Это был камерофон Galaxy K Zoom, получивший модуль основной камеры, напоминающий таковой в актуальных на тот момент «мыльницах».
Напомним, что ближайшее мероприятие корейского бренда — Galaxy Unpacked. Оно пройдёт уже 1 февраля, а покажут на нём свежую флагманскую линейку Galaxy S23.