Samsung возродит смартфоны серии Galaxy Note в 2022 году

Причиной подумать о возвращении популярной линейки флагманских смартфонов стало упоминание нового девайса Galaxy Note в цепочке поставок компонентов для смартфонов. Информации о возможном названии, а точнее цифровом или буквенном индексе модели, а также технических характеристиках на текущий момент нет. Можно предположить, что «профессиональный» смартфон во втором полугодии 2022 встал бы на одну ступень с грядущим «классическим» флагманом — Galaxy S22, который может быть представлен в первом квартале следующего года года.

Последним смартфоном линейки Note был Galaxy Note 20, вышедший на рынок в августе 2020 года. Вскоре после его анонса начали появляться слухи о возможность отказе Samsung от продолжения развития этой линейки. Сначала в числе причин называли дефицит комплектующих, затем снижение внутренней конкуренции с линейкой Galaxy S, становившейся все более функциональной и получившей поддержку стилусов S Pen. И, наконец, руководство Samsung в какой-то момент заявило о желании сделать ставку на развитие моделей с гибкими экранами — Flip и Fold.

Поскольку сейчас поддержка S Pen есть и в топовых моделях Galaxy S, и также заявлена для складного Galaxy Z Fold3, можно предположить, что новой модели серии Note будет недостаточно иметь встроенный стилус для привлечения покупателей. Возможно, эта линейка вернется на рынок не только с S Pen, но также гибким экраном, который обеспечит дополнительные возможности для работы и создания контента.