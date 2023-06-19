Samsung впервые бесплатно заменила экран и аккумулятор на смартфоне с истёкшей гарантией

Причём это далеко не первый случай, когда Samsung сталкивается с подобными проблемами. Разумеется, пользователи многие годы выражали своё недовольство. Но несмотря на это, компания никогда не давала официальных комментариев.

Однако на этот раз имел место прецедент. Один из владельцев Galaxy Note 20 Ultra подтвердил, что Samsung заменила OLED-экран и аккумулятор на его телефоне бесплатно, несмотря на то, что гарантия устройства уже истекла.

По одной из версий, такая щедрость со стороны Samsung может быть связана с недостаточным тестированием программного обеспечения перед его выпуском.

Однако проблемы с «полосатым» экраном иногда встречаются и у других производителей, использующих OLED-экраны Samsung Display.

Не до конца понятно, планирует ли корейская корпорация проявлять подобную щедрость и к остальным своим пользователям или же это была разовая акция. В данном случае лишь время покажет.