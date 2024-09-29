Samsung впервые обновила складной Z Flip 5 после раздачи прошивки One UI 6.1.1

Опубликовано 29 сентября 2024, 17:151 мин.
Samsung впервые обновила складной Z Flip 5 после раздачи прошивки One UI 6.1.1Пока это обновление безопасности
Samsung сообщила о выпуске обновления безопасности для складных смартфонов Galaxy Z Flip 5. Обновление доступно на большинстве рынков по всему миру, включая Африку, Азию, Европу и США.
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Новая прошивка устраняет 67 брешей в системе безопасности и не предлагает новых функций, кроме улучшения стабильности и производительности, а также увеличения времени автономной работы.
При этом устройства, заблокированные операторами указанных географических регионов, и разблокированные заводские варианты получают обновление с разными версиями прошивки One UI 6.1.1, которая впервые обновилась на складных девайсах Z Flip 5 после релиза. Обновление передаётся не по воздуху, для активирования нужно зайти в раздел «Обновление ПО» и провести соответствующую процедуру.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков