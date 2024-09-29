Samsung впервые обновила складной Z Flip 5 после раздачи прошивки One UI 6.1.1

Новая прошивка устраняет 67 брешей в системе безопасности и не предлагает новых функций, кроме улучшения стабильности и производительности, а также увеличения времени автономной работы.

При этом устройства, заблокированные операторами указанных географических регионов, и разблокированные заводские варианты получают обновление с разными версиями прошивки One UI 6.1.1, которая впервые обновилась на складных девайсах Z Flip 5 после релиза. Обновление передаётся не по воздуху, для активирования нужно зайти в раздел «Обновление ПО» и провести соответствующую процедуру.