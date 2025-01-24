Samsung впервые показала собственную тройную раскладушку

Опубликовано 24 января 2025, 08:041 мин.
Samsung впервые показала собственную тройную раскладушкуРелиз ожидается уже в конце года
На презентации Galaxy Unpacked, Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S25, а также показала концепт своего первого тройного складного устройства.
В конце мероприятия, глава отдела клиентского опыта Джей Ким упомянул о будущем технологии Gemini Live и на фоне показал схематичный силуэт устройства с тремя экранами.
По слухам, Samsung планирует выпустить четыре складных устройства в этом году: Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip FE и этот загадочный многоэкранный гаджет.
Ожидается, что его массовое производство начнётся во II квартале, а релиз запланирован на III квартал.
Неофициальные данные говорят, что диагональ дисплея в разложенном состоянии составит около 10 дюймов, что делает устройство полноценным планшетом, который легко поместится в карман.