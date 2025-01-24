Samsung впервые показала собственную тройную раскладушку

В конце мероприятия, глава отдела клиентского опыта Джей Ким упомянул о будущем технологии Gemini Live и на фоне показал схематичный силуэт устройства с тремя экранами.

По слухам, Samsung планирует выпустить четыре складных устройства в этом году: Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip FE и этот загадочный многоэкранный гаджет.

Ожидается, что его массовое производство начнётся во II квартале, а релиз запланирован на III квартал.

Неофициальные данные говорят, что диагональ дисплея в разложенном состоянии составит около 10 дюймов, что делает устройство полноценным планшетом, который легко поместится в карман.