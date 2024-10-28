Samsung впервые выпустит бюджетный 5G-смартфон

Ранее эта серия включала только модели с поддержкой 4G и была ориентирована на пользователей, которым нужен простой и доступный смартфон.

Новый Galaxy A06 5G станет первым устройством в этой линейке с поддержкой 5G. Он уже появился в базе данных GSMA под номерами моделей SM-A066B/DS и SM-A066M/DS.

Большинство характеристик останутся аналогичными версии Galaxy A06 с 4G, за исключением нового процессора с поддержкой мобильных сетей нового поколения. Это позволит пользователям перейти на более быструю сеть без значительных изменений в пользовательском опыте.

Отметим, что релиз этой новинки станет важным шагом для Samsung, предлагая бюджетный вариант с 5G для широкой аудитории.