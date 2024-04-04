Samsung впервые выпустит недорогие складные смартфоны Galaxy Z Fold FE и Flip FE

Хорошие новости пока не кончаются! По данным The Elec, цена Fold FE может составить около $800. Это сделает складные смартфоны куда доступнее.

При этом пока неясно, увидят ли свет обе модели. Инсайдеры считают, что Samsung может выпустить только один из двух вариантов.