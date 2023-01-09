Samsung впервые за 10 лет уступила первое место в списке самых популярных производителей смартфонов в России

Из неё следует, что доля Apple и Samsung за последний год в России снизилась с 45% до 30%. Так, в 2022-м в стране было продано 24 млн смартфонов, причём на долю китайских брендов пришлось более 65% этих продаж. Для сравнения, в 2021 году им досталось лишь 50%.

По итогу Samsung, впервые за десятилетие, потеряла первое место по количеству продаж. Её место заняла Xiaomi, став самым популярным производителем смартфонов в России. Apple заняла лишь четвёртое место в рейтинге.

В «М.Видео-Эльдорадо» также отметили, что 95% смартфонов, проданных в России в 2022 году, имели биометрические датчики, такие как сканеры отпечатков пальцев, а 73% имели аккумулятор ёмкостью более 5000 мАч.

70% устройств имели NFC- чип для передачи данных и бесконтактной оплаты и лишь 20% поддерживали 5G-сети.