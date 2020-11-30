Samsung все же выпустит Galaxy Note 21, несмотря на слухи о кончине линейки

Сразу три интернет-инсайдера рассказали, что анонс Galaxy Note 21 состоится не в августе, как обычно, а лишь в сентябре. Основной “звездой” мероприятия должен стать очередной сгибающийся флагман компании - Samsung Galaxy Z Fold 3 - а бизнес-смартфон будет выпущен в качестве “аппарата на подхвате”. И именно осенний Unpacked 2021 должен стать последним для линейки - именно после него Samsung откажется от выпуска двух похожих девайсов в течение одного года.

Напомним, что более ранние слухи не только пророчили смерть Galaxy Note в следующем году, но и заявляли, что поддержка фирменного стилуса S Pen появится во всех устройствах компании. Судя по всему, эта информация все же подтвердится. Не до конца, правда, ясно, получит ли поддержку S Pen грядущий Samsung Galaxy S21.