Samsung всё-таки обновит до Android Pie старые флагманы

Компания Samsung на днях объявила, какие смартфоны должны получить обновление прошивки с новой оболочкой One UI и операционной системой Android 9 Pie. Многие были разочарованы, когда в этом списке не обнаружили флагманов старше 8-серии.
Как оказалось, обновление для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge всё-таки существует. Редультаты тестирования этих смартфонов с установленной Android 9.0 Pie были обнаружены в базе данных бенчмарка Geekbench.
Сама Samsung пока не подтвердила официально планов на Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. В январе обновление должно появится для Galaxy S9 и Galaxy S9+, а затем и для ещё 22 моделей смартфонов и планшетов.