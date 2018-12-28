Samsung всё-таки обновит до Android Pie старые флагманы

Компания Samsung на днях объявила, какие смартфоны должны получить обновление прошивки с новой оболочкой One UI и операционной системой Android 9 Pie. Многие были разочарованы, когда в этом списке не обнаружили флагманов старше 8-серии.

Как оказалось, обновление для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge всё-таки существует. Редультаты тестирования этих смартфонов с установленной Android 9.0 Pie были обнаружены в базе данных бенчмарка Geekbench.