Samsung выкупит Galaxy S20 у пользователей за полцены через два года после покупки

Таким образом, если вы являетесь владельцем какого-нибудь смартфона из линейки Samsung Galaxy S20 и при этом крайне аккуратны в пользовании своим девайсом, то вы можете спокойно рассчитывать на возможность продать его через пару лет по цене от 500 до 800 долларов компании-производителю. К “аккуратному использованию” относятся: полная работоспособность, целый экран, а также отсутствие царапин либо сколов. Также важно то, что девайс должен быть куплен напрямую у самой Samsung, через их официальный интернет-магазин.

Напомним, что Samsung Galaxy S20 в связи с множеством не самых благоприятных факторов показывает более слабые продажи, чем в прошлом году демонстрировала линейка Galaxy S10. И это с учетом того, что в этом году компания представила Galaxy S20 Ultra со 108 Мп основной камерой и возможностью записывать видео в 8К.