Samsung выпустил два недорогих смартфона с огромными аккумуляторами

Компания Samsung представила в Китае и Гонконге два новых смартфона — Galaxy A60 и Galaxy A40s. Это недорогие модели с интересными возможностями.
Смартфон Samsung Galaxy A40s представляет собой вариант M30. Он оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (1560 × 720 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп и тройной основной камерой 13+5+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Exynos 7904, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой.
Samsung Galaxy A60 получил 6,3-дюймовый дисплей Infinity-O с точечным вырезом под фронтальную камеру и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп и тройной основной камерой 32+5+8 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3 500 мАч с быстрой зарядкой.
Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Samsung One UI. Смартфон Samsung Galaxy A60 в чёрном, синем и оранжевом цветовых вариантах предлагается за 298 долларов, а Galaxy A40s — в чёрном, синем и золотистом за 223 доллара.