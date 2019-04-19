Samsung выпустил два недорогих смартфона с огромными аккумуляторами

Компания Samsung представила в Китае и Гонконге два новых смартфона — Galaxy A60 и Galaxy A40s. Это недорогие модели с интересными возможностями.

Смартфон Samsung Galaxy A40s представляет собой вариант M30. Он оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-V с разрешением HD+ (1560 × 720 пикселей), фронтальной камерой на 16 Мп и тройной основной камерой 13+5+5 Мп. Аппаратной основой стал процессор Exynos 7904, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой.