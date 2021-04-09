Телефоны
Сегодня в 13:31
Samsung выпустил приложение для «примерки» Android на iPhone
Эффективность у него сомнительная, но как идея выглядит интересно
Компания Samsung, по всей видимости, хочет максимально распространить среди людей Android в целом и свою One UI. Иначе сложно объяснить то, что корейская компания создала специальное веб-приложение, позволяющее владельцам iPhone «примерить» надстройку Samsung для мобильной системы Google.
Речь идёт о проекте под названием iTest. Открыв его, пользователь получает очень правдоподобную симуляцию One UI. Внутри веб-приложения можно открывать панель приложений и запускать их. Более того, Samsung внедрила в эмуляцию муляж магазина приложений Galaxy Store.
Протестировать iTest могут все владельцы iPhone, начиная с iPhone 7. Не до конца, правда, понятно, насколько успешным может быть подобный способ «переманивания» фанатов Apple в лагерь любителей смартфонов Samsung.