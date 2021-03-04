Samsung выпустил ударопрочный смартфон среднего класса

Так, например, смартфон способен пережить падение с высоты до 1,5 метров благодаря повышенной амортизация, сообщается на официальном сайте Samsung. Также девайс защищён от пыли и влаги по стандарту IP68. Это означает, что его можно держать под водой более 30 минут на глубине более 1 метра.