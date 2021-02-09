Samsung выпустила Android 11 для трёх недорогих смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M

Речь идёт о Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G и Galaxy M30s, пишет XDA-Developers. Именно эти девайсы получили стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0, которая и основывается на самой свежей версии Android. Отметим, что чуть ранее аналогичный апдейт коснулся и Galaxy A51 4G.

Что интересно, помимо самого Android 11 и новой версии фирменной оболочки, обновление также приносит свежие патчи безопасности за 2021 год.