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Сегодня в 15:37
Samsung выпустила Android 11 для трёх недорогих смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M
Вместе с самой операционной системой, устройства также получили свежие патчи безопасности
Были времена, когда Samsung неохотно обновляла свои флагманские смартфоны до более новых версий Android. Но то было давно и не правда. Сейчас же компания апдейтит даже недорогие девайсы. Вот и на этот раз южнокорейский гигант выпустил Android 11 для трёх доступных смартфонов линеек Galaxy A и Galaxy M.
Речь идёт о Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G и Galaxy M30s, пишет XDA-Developers. Именно эти девайсы получили стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0, которая и основывается на самой свежей версии Android. Отметим, что чуть ранее аналогичный апдейт коснулся и Galaxy A51 4G.
Что интересно, помимо самого Android 11 и новой версии фирменной оболочки, обновление также приносит свежие патчи безопасности за 2021 год.